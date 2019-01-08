تعرف على موعد إدراج الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمصر

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وجهت “وزارة الصحة والسكان” كافة مديريات الصحة المختلفة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وقطاعات الطب الوقائي من أجل الاستعداد “للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال” التي من المتعين أن تبدأ يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير القادم لعام 2019، وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

نص خطاب الصحة للمديريات استعدادا لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

“في إطار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وبناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد بتنفيذ الحملة القومية لشلل الأطفال في الفترة من الرابع والعشرين من شهر فبراير، وحتى السابع والعشرين منه في جميع مديريات الصحة المختلفة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، من أجل استهداف الأطفال من عمر يوم وحتى خمسة سنوات للأطفال للمصريين والأطفال الغير المصريين المتواجدين على الأراضي المصرية”.

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كما شدد الخطاب الصادر عن وزارة الصحة والسكان على أنه يتم الاستعداد بداية من مساء أمس، تبعًا للتعليمات الصادرة عن الوزارة في إطار استعدادها من أجل متابعة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

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