طقس بارد وكاترين «تحت الصفر».. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس بارد ، غدا الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، على شمال البلاد حتى مدينة القاهرة وشمال الصعيد ، بينما يكون الطقس معتدل على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب توقعات خبراء الطقس فيما يخص حالة الطقس ، يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ، بينما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، وقد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد ، أما الرياح فتكون أغلبها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على البحرين المتوسط والأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة ، حيث تشهد ارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ، بينما تكون الرياح السطحية جنوبية غربية ، أما حالة البحر الأحمر ، فتوقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة ، حيث تشهد ارتفاع الموج من مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، غدا الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، العظمى 16 درجة ، الصغرى 8 درجات.

الإسكندرية ، العظمى 15 درجة ، الصغرى 8 درجات.

مطروح ، العظمى 17 درجة ، الصغرى 5 درجات.

سوهاج ، العظمى 16 درجة ، الصغرى 6 درجات.

قنا ، العظمى 17 درجة ، الصغرى 6 درجات.

أسوان ، العظمى 19 درجة ، الصغرى 7 درجات.

سانت كاترين ، العظمى 9 درجات ، الصغرى 3- درجات.