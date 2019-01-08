رئيس الوزراء يشكر السيسي على دعمه ملف استضافة مصر أمم إفريقيا 2019

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أعرب المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019 ، عن بالغ سعادته بفوز مصر بملف استضافة كأس الأمم الإفريقية في يونيو 2019 ، وفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد ، صباح اليوم الثلاثاء ، بعد منافسة مع جنوب إفريقيا لاستضافة الحدث الرياضي الكبير والمهم.

وجّه رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خالص الشكر والتقدير والتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، على دعمه الكامل لتقدم مصر بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 ، والتي يشارك بها 24 منتخبا من القارة السمراء.

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وكذلك وجّه المهندس مصطفى مدبولي ، التهنئة للشعب المصري ، كما أعرب عن سعادته بثقة المحافل الرياضية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي ، الذين منحوا أصواتهم لمصر ، في قدرة الدولة على استضافة البطولة المهمة ، وتنظيم فعالياتها ومبارياتها كافة ، بكل كفاءة واقتدار.

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء ، بالجهود التي بذلها مسؤولو الرياضة في مصر ، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، فضلا عن الجهود المبذولة من قبل مسؤولي الاتحاد في دعم ملف مصر ، لدى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكذلك كل من أسهم في إنجاح هذا الملف الرياضي الكبير.

ووجّه المهندس مصطفى مدبولي ، مسؤولي الرياضة في مصر ، بسرعة الانتهاء من استعدادات تنظيم البطولة الإفريقية ، واستغلالها على الوجه الأمثل لصالح التعاون مع دول القارة السمراء ، وذلك في إطار مساعي الدولة والقيادة السياسية ، لتعميق أطر التعاون بين مصر ودول القارة ، خاصة أن مصر تترأس هذا العام الاتحاد الإفريقي ، ما يعطي زخما جديدا لفعاليات التعاون والتقارب مع دول القارة السمراء.