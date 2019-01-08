غدا.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

Advertisements

يترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، غدا الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، إجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وفي آه اجتماع لها ، وافقت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «لوتس تكس» لصناعة النسيج «تحت التأسيس» ، في المنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان ، وذلك ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الصناعة ، فضلا عن العمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج ، من خلال الاستفادة من خبرات المستثمرين المساهمين في هذا المشروع ، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات به ، إلى نحو 50 مليون دولار.

Advertisements