السيسي لـ«الحكومة»: نفذوا مشروعات الكهرباء الجديدة وحسّنوا الخدمة

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019 ، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الاجتماع جاء ضمن متابعة جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر ، وتحديث بنيتها التحتية ، حيث شهد الاجتماع استعراض خطوات التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ، وأيضا مراكز التحكم في الشبكة القومية للكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

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المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ، فضلا عن رفع كفاءة المشروعات القائمة ، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الشأن ، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في أنحاء البلاد كافة ، خاصة محافظات الصعيد والمناطق النائية ، حيث إن لقطاع الكهرباء أهمية كبيرة في تلبية احتياجات مصر التنموية ، وكذلك توفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها.

أضاف السفير بسام راضي ، أن الرئيس وجه بتنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء ، وفقا لأعلى المعايير الدولية في الجودة والتكنولوجيا ، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار ، خاصةً في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية ، لتعظيم الاستفادة منها سواء محليا أو بالتصدير بين الدول التي تتصل بشبكات الربط ، فضلا عن التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع ، على تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة ، ومستجدات المشروعات المختلفة التي تنفذ في مصر ، لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، ضمن توجه الدولة للتوسع في توليد الطاقة النظيفة كمسار وطريق تنتهجه ، واستعراض تطورات مشروع الربط الكهربائي مع السودان ، المتوقع الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى وتشغيل خط الربط تجريبيا ، في الربع الأول من العام الحالي.

وخلال الاجتماع ، استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، آخر مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء في الضبعة بمشاركة روسيا ، حيث يتم تجهيز موقع الضبعة لإنشاء المحطة ، كما اطلع الرئيس على تطورات مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الفحم النظيف في موقع الحمراوين بقدرة 6 آلاف ميجاوات.

كما شهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي ، وخطة التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع ، ضمن حرص الوزارة على تطوير آلية التحصيل ، بما يمكنها من مواصلة جهود تطوير وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين ، وعرض مساهمة وزارة الكهرباء في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري بمناطق بشاير الخير 2 و3 بالإسكندرية ، وخطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات ، ضمن خطة الدولة للاهتمام بالدفع قدما بالجهود التنموية هناك.