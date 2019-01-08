«الأرصاد» تعلن موعد تحسّن الأحوال الجوية: «الجو هيكون جميل جدا»

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أعلن الدكتور أحمد عبدالعال ، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019 ، موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر ، قائلا إن الطقس سوف يتحسن اعتبارا من يوم الخميس المقبل ، وحتى يوم السبت ، إذ يكون «جميل جدا».

وخلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» ، المذاع على قناة «الحياة» ، قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن حدة نشاط الرياح سوف تهدأ ، وسوف تنتهي فرص سقوط الأمطار ، وسوف تشرق الشمس لفترات أطول ، بداية من يوم الخميس ، موضحا أن الطقس سوف يكون شديد البرودة ليلا.

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وتعرضت مصر لموجة من الطقس السيئ خلال الأيام الماضية ، حيث شهدت عدة محافظات سقوط أمطار غزيرة ، وموجة من البرد الشديد.