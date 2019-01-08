السيسي لـ«الحكومة»: نفذوا المبادرات الطموحة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2018 ، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتورة نيفين جامع ، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكد خلال الاجتماع اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، نظرا لدوره التنموي المهم وما يوفره من فرص عمل ، ووجه كذلك بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات ، فضلا عن تلبية احتياجات فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.

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أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس وجه كذلك بتعزيز موارد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودعم دوره التنسيقي بين أنشطة الوزارات المعنية ، بهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميته ، لضمان تنفيذ المبادرات الطموحة في هذا الصدد ، وتهيئة المناخ المواتي لذلك ، وتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ، وكذلك نشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار ، وإعطاء أولوية خاصة للمشروعات الصناعية والتجارية.

وشهد الاجتماع استعراض التسهيلات والمزايا المالية وغير المالية ، التي يوفرها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب ، والتي تتيح للمشروعات الممولة من الجهاز الاستمرار والتطور ، سواء عن طريق فروع الجهاز المنتشرة في مصر ، أو من خلال التعاون مع شركاء التنمية ، التي تشمل الدورات التدريبية والدعم الفني وخدمات التسويق والمعارض الداخلية والخارجية ، فضلًا عما يتم توفيره من نماذج دراسات الجدوى للمشروعات بأنواعها المختلفة ، وإتاحة خدمات تكويلية عن طريق القنوات المختلفة ذات الصلة.

الدكتورة نيفين جامع ، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، استعرضت خلال الاجتماع إنجازات الجهاز خلال الأربع سنوات الماضية ، بهدف توفير الخدمات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تضمنت تدريب نحو 10 آلاف متدرب ومتدربة من خلال 498 دورة تدريبية ، وتنظيم 395 معرضا ، وضخ تمويل بإجمالي نحو 20 مليار جنيه لصالح نحو المليون مشروع ، والتي وفرت بدورها نحو 4.1 ملايين فرصة عمل.