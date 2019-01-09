الأرصاد: استمرار الموجة الباردة على كافة الأنحاء وكاترين تسجل 7 درجات تحت الصفر

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تتواصل الأجواء الباردة على كافة المحافظات بالجمهورية، وجاءت توقعات خبراء الأرصاد حسب النشرة الدورية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، الموافق 9 يناير، طقس بارد على شمالًا ، يمتد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ويكون معتدل على محافظات جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن تتكون من طبقات الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

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أما عن نشاط الرياح فتكون أغلبها جنوبية غربية، كما تنشط الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، ما ينتج عنه اضطراب لحركة الملاحة في البحرين

وأوضح مسئولو الهيئة، أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة، حيث نجد أن ارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة، ويرتفع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن ناحيته، كشف المهندس خالد سلامة، رئيس مدينة سانت كاترين إن المنطقة تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة حيث وصلت إلى 7 درجات تحت الصفر، مؤكدًا أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث أمطار أو سيول.

إليكم فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 9 يناير على محافظات جمهورية مصر العربية:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 16

شبين الكوم 08 16

طنطا 08 16

دمنهور 07 15

الإسكندرية 08 15

بلطيم 06 16

مطروح 05 17

السلوم 04 15

سيوة 04 15

بورسعيد 10 16

دمياط 08 15

الزقازيق 08 16

الإسماعيلية 06 16

السويس 08 16

العريش 05 16

رفح 07 15

رأس سدر 08 16

نخل 00 14

نويبع 05 16

طابا 07 15

كاترين -03 09

الطور 08 17

شرم الشيخ 12 19

الغردقة 09 18

مرسى علم 11 17

الفيوم 06 16

بني سويف 06 16

المنيا 05 16

أسيوط 05 16

سوهاج 06 16

قنا 06 17

الأقصر 04 18

أسوان 07 19

أبوسمبل 06 20

الوادي الجديد 04 17

شلاتين 12 23

أبو رماد 13 22

رأس حدربة 13 21

حلايب 14 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 9 يناير، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 28

المدينة 10 22

الرياض 12 23

المنامة 17 24

أبوظبي 17 27

الدوحة 18 25

الكويت 09 19

دمشق 02 08

بيروت 10 14

عمان 01 07

القدس 03 07

غزة 06 13

بغداد 03 16

مسقط 20 26

صنعاء 05 25

الخرطوم 16 30

طرابلس 10 16

تونس 08 13

الجزائر 06 13

الرباط 06 17

نواكشوط 14 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 9 يناير، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -11 -01

إسطنبول -02 05

إسلام آباد 03 17

نيودلهي 07 20

جاكرتا 24 32

بكين -09 03

كوالامبور 24 32

طوكيو 01 08

أثينا -03 05

روما 00 10

باريس 00 06

مدريد -06 11

برلين 02 04

لندن 02 06

مونتريال -04 01

موسكو -12 -08

نيويورك 01 05

واشنطن 02 07