الإسكان: أصدرنا قرارات بإنشاء 37 كنيسة بالمدن الجديدة في 4 سنوات

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ذكر المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أنه قبل ثورة 25 يناير 2011، لم يكن الحصول على قرار إنشاء كنيسة سهلًا، بل وكان قرار الإنشاء أو الترميم يصدر من رئيس الجمهورية فقط، لافتًا إلى أن الأمر اختلف تماما خلال الأربع سنوات الأخيرة، خصوصا فى الفترة من عام 2014 وحتى الآن.

وأضاف المهندس وليد عباس، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، الموافق 9 يناير، أن وزارة الإسكان تمكنت بمفردها من إصدار قرارات بتخصيص 37 كنيسة فى مختلف المدن الجديدة خلال فترة لم تتجاوز 4 سنوات .

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وأكد معاون وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية قد أصدرت حوالي 30 قرارا بتخصيص عدد 30 كنيسة للأقباط فى مختلف المدن الجديدة خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2017.

ولفت المهندس وليد عباس، إلى أنه خلال العام الماضي 2018، أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية موافقتها على إنشاء عدد 7 كنائس جديدة فى عدد من المدن الجديدة، هذا بخلاف تلك الكنيسة الكبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعتبر أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أول أمس .

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن الهيئة تعطي اهتماما كبيرا للطلبات التي يقدمها لها بعض الأقباط لإنشاء كنائس داخل المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الإجراءات في هذا الشأن أصبحت ميسرة لسهولة إصدار التراخيص بعد قرار التخصيص مباشرة.

وقال متابعًا: “أبرز المدن التى تم تخصيص كنائس بها هى مدن العبور والفيوم وطيبة الجديدة و القاهرة الجديدة والعبور الجديدة وأكتوبر وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان والصالحية وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة و15 مايو والمنيا الجديدة وبدر وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة و السادات والعاصمة الإدارية”.

وأكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم الموافقة على إتاحة قطعة أرض بمساحة (2154.35م2) بمركز خدمات الحى الثانى بمدينة ناصر لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الكاثوليك، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 2585.77م2 بالمحور الشرقي بالمرحلة الرابعة لمدينة العاشر من رمضان، لصالح الطائفة الإنجيلية، لإقامة كنيسة، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 2551م2 بنشاط مستقبلي بمركز الحي 16 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح طائفة الأقباط الأرثوذوكس، لإقامة كنيسة أخرى.

وفي نفس السياقن صرح نائب وزير الإسكان، إنه تم إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 1836م2 بمركز خدمات الحى الثانى بمدينة قنا الجديدة (بنشاط خدمات مستقبلية طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة)، لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، لإقامة كنيسة للطائفة بناءً على الطلب المقدم من المستشار المفوض من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأضاف أنه تأكيدًا على تيسيير الأمور في إصدار قرارت انشاء الكنائس، فقد تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (3000م2) بمنطقة خدمات (C) بمنطقة الجامعات، بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الأرثوذكسية.

كما جرى العمل على استكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم (80) لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة، يأتي ذلك ذلك فى إطار تفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 106 بتاريخ 2017/5/25 بوضع ضوابط للتعامل مع الطلبات المقدمة لإقامة كنائس بالمدن الجديدة فى ظل القانون رقم (80 لسنة 2016)، وفى ضوء المساحة الموضحة (3000م2) والتي تدخل ضمن المعدلات المعمول بها طبقاً للأسس الواردة بقرار مجلس الإدارة، وفى ضوء تفويض المستشار القانوني الممثل للطائفة.