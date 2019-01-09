مدبولي يهنئ صلاح بـ«أفضل لاعب في إفريقيا»: فخر للمصريين

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هنأ المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اللاعب محمد صلاح ، نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، والمحترف في صفوف ليفربول الانجليزي ، بمناسبة تتويجه بلقب أفضل لاعب في القارة الأفريقية للعام 2018 ، وذلك خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ، مساء أمس الثلاثاء ، في العاصمة السنغالية داكار.

رئيس مجلس الوزراء ، أعرب عن سعادته بفوز اللاعب محمد صلاح. بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء للعام الثاني على التوالي ، وأضاف: «اللاعب المصري أصبح مصدر إلهام لكثير من الشباب الحالمين بمستقبل أفضل ، ليس فقط في النشاط الرياضي ، وإنما في المجالات المهنية كافة».

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زاد المهندس مصطفى مدبولي: «محمد صلاح يعد أحد مفردات قوة مصر الناعمة ، وما حققه فخر لكل المصريين».

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء ، بمبادرة الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بإنشاء متحف يحمل اسم اللاعب في مركز شباب الجزيرة ، وأشاد كذلك بالمجهود الرائع للاعب محمد صلاح ، خلال الموسم الحالي مع فريقه ليفربول الإنجليزي ، سواء في الدوري الإنجليزي أو في بطولة دوري أبطال أوروبا.