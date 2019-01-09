قريبًا.. مشروع الأذان الموحد يدخل حيز التنفيذ

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صرح اللواء عمرو شكرى، رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف، أن مشروع الأذان الموحد يقترب من الدخول في حيز التنفيذ، يأتي هذا بعد وصوله للمراحل النهائية فى وزارة الأوقاف،يأتي هذا كجزء مهم من مراحل تجديد الخطاب الدينى ووقف بعض الممارسات الخاطئة فى رفع الاذان بكل مسجد على حدة.

وأضاف اللواء عمرو شكرى، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، الموافق 9 يناير، إن التجربة سيتم تنفيذها بعد شهر من الآن، لافتًا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع قد وفرت أجهزة البث، كذلك ستقوم هندسة القاهرة بضبط الأجهزة ومتابعة الفنيات الخاصة بتطبيق هذا المشروع.

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وكشف شكرى، عن أن مشروع الأذان الموحد سيتم إطلاقه بشكل تجريبى فى منطقة القاهرة الكبرى، حسب التوقيت المحلى للإقليم من أحد المساجد الكبرى ضمن 100 مسجد ، ثم سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية .

وقال شكرى، أنه يجرى الأن تفاهمات مع وزارة الاتصالات ، لتوفير خط وإشارة بث للأذان الموحد من قبل الوزارة ، لربط الأجهزة بالخط الموحد ، لإطلاق المشروع ، مؤكدا أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ،يتابع بشكل دقيق الخطوات التنفيذية للمشروع المتوقع أن يتم إطلاقه نهاية شهر يناير الحالى .

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الأذان الموحد ، تعثر تنفيذه لمدة 10 سنوات سابقة، وعمل عليه 5 وزراء متعاقبين على الأوقاف، فكان أول من قٌدم له المشروع هو الدكتور حمدى زقزوق وحتى عهد مختار جمعة ، وكان الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، قد أكد في وقت سابق إن الفكرة بدأت منذ فترة لكنها لم تنجح بسبب عيوب فنية سعت الوزارة للتغلب عليها ، ليحمل عام 2019 مفاجآت سارة بإطلاق مشروع الاذان الموحد .

وأكد طايع، أن الوزارة تؤمن بضرورة توفير خدمة منضبطة وموحدة وجيدة يستحقها رواد المساجد، وهو الأمر الذى دفع وزارة الأوقاف إلى رفع كفاءة العمل فى كافة القطاعات وتوفير كافة الخدمات يوما بعد يوم فى كافة أنحاء الدولة، ولا سيما الأذان الموحد مع أصوات متميزة تحبب الناس فى الاستماع إلى المؤذن سواء كان بالمسجد أو مجاورا له أو مارا بالشارع .