الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الصقيع.. ونوة “الفيضة الكبرى” تضرب الإسكندرية

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كشف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، عن سبب تعرض البلاد لموجة من البرد الشديدة خلال الأيام الماضية وما زالت مستمرة، وهو هو وجود نشاط للرياح المثيرة بالأتربة التي وصلت لحد العاصفة على بعض المناطق، ما نتج عنه زيادة الشعور بالبرد.

وأوضح “عبد العال”، اليوم الأربعاء، الموافق 9 يناير، ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” الإخبارية، أن نشاط الرياح سوف ينحصر في البحار فقط بدءا من اليوم، وهو ما يؤدي إلى تحسن الأحوال الجوية، ويقلل من السحب، ما يجعل الشمس ساطعة وقتا أكبر في الصباح الباكر، فيزيد الشعور بالدفء.

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وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس بشكل عام سوف يكون بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، لافتًا إلى أن درجات الحرارة الصغرى تبدأ من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي، لافتا إلى أن اليوم سيشهد وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وتعليقًا على انخفاض درجات الحرارة، قال الدكتور أحمد عبدالعال، أن بعض المدن سوف تستمر بها موجة البرد الشديدة وعلى رأسهم مدينة سانت كاترين ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتًا إلى أن الصقيع يتكون في هذه الأماكن في الصباح الباكر على المزروعات، منوها أنه مازال هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين.

وفي نفس السياق، أكد خبراء الأرصاد الجوية أن موجة الطقس السيئ سوف تضرب سواحل الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ويصاحبها هطول أمطار غزيرة على كل الأحياء، مع استمرار النشاط الملحوظ في العواصف والرياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

ولسوء أحوال الطقس بالمحافظة، قررت إدارة ميناء الإسكندرية إغلاق بوغازي الدخيلة والإسكندرية- لليوم الرابع على التوالي- أمام حركة الملاحة؛ بسبب تجاوز سرعة الرياح الـ40 عقدة وأمواج البحر 5 أمتار.

كذلك أعلنت شركة الصرف الصحي والأحياء رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ وتراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار السيولة المرورية.

وقامت شركة الصرف الصحي والأحياء وجميع الأجهزة المعنية، بدفع سيارات “النافوري” والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أحياء محافظة الإسكندرية، مع التركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار.

جدير بالذكر أن في هذه الأيام يأتي موعد نوة “الفيضة الكبرى” التي تضرب سواحل الإسكندرية، في الوقت الحالي، والتي يصاحبها رياح جنوبية غربية وأمطار شديدة.