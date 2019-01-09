خبراء الأرصاد: طقس الخميس شديد البرودة والصغرى بالقاهرة 9 درجات

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جاءت توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لطقس الغد الخميس، أن يسود طقس بارد على السواحل الشمالية للبلاد، يمتد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت النشرة الدورية لهيئة الأرصاد، أنه سيتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تنسط الرياح ويكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط وهو ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية في البحرين

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وحول درجات الحرارة المتوقعة لطقس الغد الخميس، أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تأتي على النحو التالي :بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات ، والإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات ، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى -3 درجات .