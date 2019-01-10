تفاصيل نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعي.. الموافقة على تجديد خط المترو الأول

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أعلن مجلس الوزراء المصري عن موافقته خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، على مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي الخاص بالاتفاق بين حكومة الدولة المصرية و حكومة إيطاليا، من أجل إتاحة تمويل ميسر خصص إلى “مشروع دعم تطوير القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية”، والموقع فى مدينة شرم الشيخ في يوم الثامن من شهر ديسمبر السابق لعام 2018.

يهدف هذا الاتفاق إلى “دعم مشروع تطوير القطاع الخاص”، مما يعمل على المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للشركات المتوسطة، والشركات الصغيرة من خلال “نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة”، إلى كافة المصانع المصرية بمختلف المجالات الصناعية، إلى جانب تطوير التجمعات الصناعية في مشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة، وربطها مع نظيرتها داخل الدولة الإيطالية.

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وأعلن مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم على موافقته على مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي الخاص بالاتفاق الحكومي بين الدولة المصرية، وبين “بنك الاستثمار الأوروبي” حول تطوير وتجديد الخط الأول التابع لمترو القاهرة، وسوف يتيح بنك الاستثمار الأوروبي بمقتضاه ذلك الاتفاق تمويل إلى الدول المصرية تبلغ قيمته ما يقارب من ثلاثمائة وخمسين مليون يورو، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال “مترو الأنفاق”، إلى جانب المساهمة في العمل على خفض الكثافات والاختناقات المرورية، والعمل على تعزيز النقل العام في القاهرة الكبرى.

كما أعلن مجلس الوزراء المصري على موافقته على “اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار” خلال الجلسة الثالثة والأربعين، التي عقدت في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر السابق لعام 2018، لعدد واحد وثلاثين موضوع.

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