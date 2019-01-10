حماية المستهلك: إنهاء مشكلة قناة bein sport بشكل تام

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أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي “أنه تم إنهاء مشكلة قناة bein sport بشكل تام، وأشار “إلى أن كافة القنوات المشتركة تعمل حاليًا، حيث تم تجديد التعاقد مع bein sport لمدة عامين”.

عادت من جديد “شبكة قنوات بي إن سبورت” إلى بث المباريات بشكل عادي داخل جمهورية مصر العربية، وظهر اليوم الأربعاء، بعد فترة انقطاع دامت ما يقارب أربعة وعشرين ساعة، وكان بث “قناة بي إن سبورت” داخل الدولة المصرية مصر قد انقطع بشكل مفاجئ، عبر قمر سهيل سات، و قمر نايل سات”.

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أقرا المزيد رسمياً: عودة بث قنوات بي إن سبورتس في مصر بعد حل الأزمة..ولا دخل لأي أزمات سياسية في الموضوع