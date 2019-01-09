الحكومة توافق على اتفاقية مع إيطاليا لتطوير القطاع الخاص

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة.

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بالاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا ، بهدف إتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص في مصر ، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر من العام الماضي 2018.

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الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ، يهدف إلى دعم مشروع تطوير القطاع الخاص ، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، عن طريق نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة للمصانع المصرية ، في مختلف القطاعات الصناعية ، فضلا عن تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، والربط بينها وبين نظيرتها في إيطاليا.