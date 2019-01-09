مدبولي يشيد بإنجاز «الفتاح العليم» و«ميلاد المسيح» في وقت قياسي: حدث استثنائي

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة.

رئيس مجلس الوزراء ، قال في الاجتماع إن الأسبوع الحالي شهد حدثا استثنائيا ، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مسجد الفتاح العليم ، وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة ، وأضاف: «هذه الخطوة بعثت برسائل إيجابية للغاية ، على المستوى المحلي والمستوى العالمي».

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وزاد المهندس مصطفى مدبولي: «وجود شيخ الأزهر الشريف ورجال الدين الإسلامي في الكنيسة ، وحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ومعه القساوسة إلى المسجد ، يبعث رسالة للعالم كله بأن شعب مصر يمتزج داخل نسيج وطنى واحد» ، كما أشاد مدبولي بإنجاز المبنيين في وقت قياسي.

ووجه المهندس مصطفى مدبولي ، الشكر للقوات المسلحة والقائد العام ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وشركات المقاولات المصرية ، على إنجاز مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح ، معتبرًا أن العمل إعجاز هندسي على كل المقاييس ، خاصة فيما يتعلق بالنواحي الفنية ذات الجودة العالية.