مدبولي يعزي أسرة الرائد مصطفى عبيد: لن ننسى الشهداء

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة.

وجّه المهندس مصطفى مدبولي ، الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وأفراد الشرطة كافة ، على جهودهم في حفظ الأمن وتحقيق الأمان على أراضي البلاد ، كما قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد المصري الرائد في إدارة المفرقعات مصطفى عبيد ، الذي ضحى بروحه فداءً من أجل حماية حياة مواطنين آخرين ، وأضاف: «هؤلاء أبناؤنا ، ولن ننساهم أو ننسى أسرهم».

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