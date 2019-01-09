مدبولي يهنئ المصريين بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019: فرصة كبيرة لمصر

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة.

قدم رئيس مجلس الوزراء ، التهنئة لشعب مصر بالفوز بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ، مؤكدا أن تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 ، سوف يكون فرصة كبيرة لمصر ، وسوف يكون له مردود إيجابي على الصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي والصعيد السياحي.

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وتابع المهندس مصطفى مدبولي ، أن الحكومة سوف تعمل على خروج بطولة الأمم الإفريقية 2019 بصورة حضارية ومشرفة ، خاصة وأنها تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة ، بالبدء منذ اللحظة في تنسيق وتجميل ورفع كفاءة المدن ، المقرر أن تستضيف مباريات البطولة الإفريقية ، كي تكون هذه المدن في أبهى صورة لها أمام العالم أجمع.