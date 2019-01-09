توقيع اتفاقية لتطوير مصرف «كتشنر» بـ148 مليون يورو

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شهد المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، مراسم توقيع اتفاقية مشروع تنقية المياه في مصرف «كيتشنر» ، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وتهدف الاتفاقية لاستحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة ، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف ، وذلك بقيمة 148.3 مليون يورو ، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتنقية المياه في المصرف ، وتوفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية.

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وقع على الاتفاقية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، وكاترينا هانسن نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر.

و«كتشنر» أكبر مصرف صحي في مصر ، أنشئ في العام 1899 وطوله 69 كيلومترا ، يبدأ من محافظة الغربية ويمر على الدقهلية ، وينتهي من مراكز كفر الشيخ ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقيه المياه في المصرف ، 6 ملايين مواطن في المحافظات الثلاث.

الدكتورة سحر نصر ، قالت إن الاتفاقية مهمة ولها أبعاد كثيرة ، حيث تهدف لتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية ، لافتة إلى أن حجم تمويل المشروع ، يبلغ 408.05 مليون يورو ، يشمل 45.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ، و213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية.

الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، قال إن المشروع يتضمن إعادة تأهيل نحو 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة ، والتوسع في 6 محطات لمياه الصرف الصحي ، وانشاء محطة لمياه الصرف الصحي ، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي ، وتشمل الاتفاقية جزءا يتناول مساعدة المواطنين على اتباع وسائل الري الحديث ، لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية ، وتشجيع المزارعين على تأسيس شركات لتوصيل المنتجات الزراعية من المنتج للمستهلك النهائي بشكل مباشر وبسعر مناسب.

بدورها ، قالت نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر ، كاترينا هانسن ، إن استثمارات البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية في مصر ، بلغت حتى الآن 4.5 مليار يورو ، وأشادت في الوقت ذاته ، بخطوات مصر في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.