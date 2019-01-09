«الصحة» تستعد لتأمين بطولة أمم إفريقيا 2019

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بدأت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، الاستعداد لفعاليات بطولة أمم إفريقيا 2019 ، التي تنظمها مصر خلال العام الحالي ، بمشاركة 24 منتخبا من القارة السمراء.

الدكتورة هالة زايد ، أوضحت أن وزارة الصحة تنسق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية ، لتحديد المحافظات المقرر أن تستضيف فعاليات البطولة ، والفنادق والأماكن المقرر أن تضم المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس الأمم ومشجعيها ، لتأمينها طبيا بشكل كامل.

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شكلت وزيرة الصحة ، لجنة فنية متخصصة لوضع خطة التأمين الطبي لفعاليات البطولة ، لتقديم خدمة على أعلى المستويات العالمية للمشاركين في فعاليات البطولة ، حيث تضم اللجنة ممثلين عن هيئة الإسعاف ، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ، وقطاع الطب الوقائي في الوزارة ، ومديري مديريات الشؤون الصحية في المحافظات المقرر أن تستضيف فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2019 ، لمتابعة ورصد أي حالات مرضية ، سواء فردية أو جماعية بين الفرق المشاركة في البطولة أو الوفود المشاركة في فعالياتها أو المشجعين ، مع متابعة وتنسيق الجهود لنقلهم لأقرب منشأة صحية ، حال الحاجة لتلقي خدمات طبية ، فضلا عن التأكد من تلقيهم أعلى درجات الرعاية الطبية.

وتتضمن الخطة إنشاء عيادة طبية متخصصة في الفنادق التي تستضيف المنتخبات الإفريقية ، أو مشجعيها أو الوفود المشاركة في البطولة.

ووجهت وزيرة الصحة ، قطاع الطب الوقائي ممثلا في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية ، بوضع ةخطط تفتيشية ورقابية للفنادق التي تستضيف المشاركين في البطولة ، للاطمئنان على سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة لهم ، لافتة إلى أنها سوف تسخر إمكانيات الوزارة لتأمين البطولة ، بما يضمن تنفيذ خطة طبية على أعلى المستويات ، مؤكدة ثقتها في قدرة الأطقم الطبية والتمريض والفنيين والإداريين في الوزارة ، على تنفيذ أي خطط أو مهام يكلفون بها.

كما وجهت وزيرة الصحة ، الحجر الصحي في المطارات بتكثيف جهوده الوقائية خلال فترة انعقاد البطولة ، ونشر سيارات الإسعاف بقرب الأماكن التي سيتواجد بها المشاركين في البطولة ، حيث يتم تحديد مستشفيات إخلاء ضمن خطة التأمين الطبي ، لنقل أي حالات طارئة أو مرضية ، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات.