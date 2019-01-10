تعرف على المهلة المحددة لتقنين أوضاع واضعي اليد في سيناء

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أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن موافقته على مد العمل بالقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 48 لعام 2017، الخاص بقواعد وشروط تقنين أوضاع بعض حالات واضعي اليد على أراض في منطقة “شبه جزيرة سيناء” لمدة عام كامل سوف تنتهي خلال شهر يناير لعام 2020.

كما أعلن مجلس الوزراء المصري عن موافقته على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع “اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار” خلال الجلسة الثالثة والأربعين، المنعقدة في تاريخ الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2018، لعدد واحد ثلاثين موضوعًا.

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