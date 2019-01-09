غدا.. انقطاع التيار الكهربائي عن 3 مناطق في قنا

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ذكرت شركة كهرباء قنا ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، أنها سوف تفصل الخدمة عن 3 مناطق في محافظة قنا ، غدا الخميس.

وفي بيان منها اليوم ، أوضحت شركة كهرباء قنا ، أنها سوف تفصل التيار الكهربائي ، غدا الخميس الموافق 10 يناير من العام الحالي 2019 ، عن 3 مناطق في مدينة قنا ، وهي «منطقة التجنيد ، شارع البنزينة ، ومنطقة الجوازات القديمة في الشؤون» ، وذلك حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

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وتابعت شركة كهرباء قنا في بيانها ، أنها سوف تقطع الخدمة لمدة 3 ساعات غدا الخميس ، اعتبارا من الساعة 9 صباحا ، وحتى الساعة 12 ظهرا.

وزادت شركة كهرباء مصر في بيانها ، أن سبب فصل التيار الكهربائي ، هو أعمال الصيانة الدورية للشبكة المغذية لتلك المناطق ، على أن يعود التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.