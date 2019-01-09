قرار جديد من الحكومة بشأن واضعي اليد على أراضٍ في سيناء

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة.

وخلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء ، وافقت الحكومة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء ، رقم 48 لسنة 2017 ، لمدة تنتهي في يناير 2020.

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القرار الذي وافقت عليه الحكومة في اجتماعها اليوم ، حدد قواعد وشروط تقنين أوضاع بعض حالات واضعي اليد على أراض ، في شبه جزيرة سيناء ، وذلك وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء السابق ، المهندس شريف إسماعيل ، أصدر قرارًا في يناير من العام قبل الماضي 2017 ، بشأن قواعد وشروط تملّك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء.

المادة الأولى من القرار ، نصت على أنه «فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذًا لخطة الدفاع عن الدولة ، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ، أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ، المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012».