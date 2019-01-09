«الخارجية» تحذر من تأشيرات «وهمية» لأوروبا

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حذرت وزارة الخارجية المصرية ، برئاسة السفير سامح شكري ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، المواطنين المصريين الراغبين في العمل في الدول الأوروبية ، عند التعامل مع أفراد أو شركات تعمل في مجال الدعاية والإعلان ، وتؤكد قدرتها على إصدار تأشيرة عمل (Business Visa) لبعض الدول الأوروبية ، بغرض تسهيل الحصول على فرصة عمل في الخارج.

وفي بيان صحفي عنها اليوم الأربعاء ، ذكرت وزارة الخارجية المصرية ، أن تلك التأشيرة ما هي إلا تأشيرة دخول مؤقتة ، ومخصصة فقط لأغراض العمل المؤقت ، مثل عقد الاجتماعات أو حضور المؤتمرات وما شابهها ، وأكدت: «هذه التأشيرة لا تمنح صاحبها الحق في العمل في تلك الدول».

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وتابعت وزارة الخارجية في بيانها ، أن هذا الأمر قد يترتب عليه منع المواطن من دخول البلد التي يريد السفر إليها ، وترحيله كذلك ، وذلك في حال ثبوت مخالفته للغرض الذي منحت من أجله تأشيرة الدخول.