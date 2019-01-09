الحكومة تتعاقد على شراء 415 ألف طن قمح روسي

Advertisements

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، بالنيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، على شراء 415 ألف طن قمح روسي ، عن طريق مناقصتين عالميتين.

وفي بيان صحفي أصدرته ، اليوم الأربعاء ، أوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية ، أنها تعاقدت عن طريق المناقصة الأولى ، على شراء 120 ألف طن قمح روسي ، كما تعاقدت في المناقصة الثانية ، على شراء 295 ألف طن قمح روسي ، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

Advertisements

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى شراء 6.5 مليون طن من القمح ، خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، وهي الكمية ذاتها التي اشترتها الوزارة ، خلال العام المالي السابق.