رئيس الحكومة في ألمانيا للترويج لمصر رياضيا

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أعلن مجلس الوزراء المصري ، أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، سوف يبحث مع مسؤولين ألمان خلال زيارته للدولة الأوروبية ، تعزيز التعاون الاقتصادي.

وفي بيان أصدره مجلس الوزراء المصري ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، أوضح المجلس أن المهندس مصطفى مدبولي ، سوف يلتقي خلال زيارته إلى ألمانيا ، عددا من المسؤولين الألمان ، في مقدمتهم نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية ، أولاف شولتس ، وذلك بهدف مناقشة ملفات التعاون الإنمائي.

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وخلال زيارته إلى ألمانيا ، يعقد المهندس مصطفى مدبولي ، لقاءات مع الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر ، وبينها شركة مرسيدس ، كما يلتقي كذلك عددا من شركات تدوير القمامة.

وتابع مجلس الوزراء في بيانه ، أن وزير الشباب والرياضة ، المهندس أشرف صبحي ، سوف يكون برفقة المهندس مصطفى مدبولي ، موضحا أن الزيارة تهدف كذلك ، للترويج لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021 ، وذلك على هامش حضوره فعاليات افتتاح الدورة السادسة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد رجال ، والتي تستضيفها ألمانيا والدنمارك في الفترة من 10 حتى 27 يناير الحالي.

وغادر المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء ، متجها إلى ألمانيا ، يرافقه وزير الشباب والرياضة ، المهندس أشرف صبحي.