النقل: دعم الدولة المخصص لتذكرة المترو يصل إلى 21 جنيهًا

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أعلن وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، “إن الدولة المصرية ما زالت تدعم تذكرة المترو بشكل كبير”، وأشار “إن سعر تذكرة المترو قيمتها ثلاثة جنيهات تدعمها الدولة المصرية بما يقارب من أربعة جنيهات، وتقدم دعم قيمته أحد عشر جنيهًا بالنسبة إلى تذكرة المترو التي يصل سعرها خمسة جنيهات”.

وأضاف “إن الدولة تقدم دعم يقارب من واحد وعشرين جنيهًا، لتذكر المترو التي يبلغ سعرها سبعة جنيها”، وتابع الوزير “.الراكب الواحد يكلف مترو الأنفاق تسعة وأربعون قرشًا لكل كيلو بدون تكلفة الصيانة والتشغيل، بينما في حال إضافتهم تصل تكلفة الفرد الواحد إلى اثنين وثمانون قرشًا”.

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وأشار وزير النقل والمواصلات “أن مترو الأنفاق يعد هو الوسيلة الأكثر سرعة من بين وسائل المواصلات، لهذا تحرص الدولة المصرية على تدعيمه، وتطويره بشكل دائم ومستمر”.

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