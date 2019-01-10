عودة الدفء من جديد.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

Advertisements

أعلن خبراء “الهيئة العامة للأرصاد الجوية”، عن توقعاتهم عن حالة الطقس اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى يوم الجمعة القادم.

وأشار خبراء الهيئة، في بيان عبر الموقع الرسمي للأرصاد الجوية “أن طقس اليوم الخميس، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى محافظة القاهرة، وشمال الصعيد، معتدل على مناطق، ومدن جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، ويتكون الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، ومدن ومناطق شمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال الدولة المصرية وتمتد إلى مناطق شمال الصعيد”.

Advertisements

تتكاثر السحب المتوسطة، و السحب المنخفضة على شمال الدولة المصرية، بالنسبة إلى نشاط الرياح فهي معتدلة تنشط على غرب البحر الأبيض المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وصرح الخبراء عن توقعاتهم لدرجات حرارة اليوم الخميس.

درجات الحرارة اليوم الخميس

السواحل الشمالية الغربية العظمى 16، والصغرى 07.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 16، والصغرى 09.

الوجه البحري والقاهرة العظمى 18، والصغرى 08,

جنوب سيناء والغردقة العظمى 21، والصغرى 12.

شمال الصعيد العظمى 18، والصغرى 05.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 21، والصغرى 08.

توقعات الأرصاد الجوية لطقس غدًا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غدًا الجمعة، أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال الدولة المصرية، معتدل على محافظة القاهرة، ومناطق شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، ويتكون الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، ومدن ومناطق شمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات النهار على شمال الدولة المصرية، حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المتوسطة، والمنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة.

درجات الحرارة لغدًا الجمعة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 17، والصغرى 07.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18، والصغرى 09.

الوجه البحري والقاهرة العظمى 19، والصغرى 07.

جنوب سيناء والغردقة العظمى 24، والصغرى 12.

شمال الصعيد العظمى 20، والصغرى 05.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 23، والصغرى 10.

طقس يوم السبت القادم

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية عن طقس يوم السبت القادم، حيث أنه من المتوقع أن يسود يوم السبت القادم طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على محافظة القاهرة، ويمتد حتى مناطق شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، وتقل الرؤية خلال ساعات النهار الباكر بسبب الشبورة المائية على مناطق شمال الدول المصرية، ومناطق ومدن شمال الصعيد، أما بالنسبة للسحب فتتكاثر السحب المتوسطة، والمنخفضة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار في نهاية فترة غرب الشمس.

درجات الحرارة ليوم السبت

السواحل الشمالية الغربية العظمى 19، والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 19، والصغرى 10

الوجه البحري والقاهرة العظمى 21، والصغرى 10.

جنوب سيناء والغردقة العظمى 24، والصغرى 13.

شمال الصعيد العظمى 22، والصغرى 07.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 27، والصغرى 11.

أقرا المزيد خبراء الأرصاد: طقس الخميس شديد البرودة والصغرى بالقاهرة 9 درجات