بعد تعرض 4 طلاب للإغماء بأسيوط.. أول إجراء من جامعة الأزهر بتلك الواقعة

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أعلن نائب جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي الدكتور أسامة عبدالرؤوف، عن قرار الجامعة الخاص بوقف توزيع “وجبة العشاء” على طلاب المدينة الجامعية القائمة في محافظة أسيوط، بعد تعرض أربعة طلاب لحالات “إغماء”.

وأشار “اللحمة ريحتها ما تطمنش، لذلك قررنا إيقاف توزيع الوجبة، ولم يتناولها غير عشرين طالب فقط، من أصل ستة آلاف، وتم وضعهم تحت الملاحظة”.

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وأوضح الدكتور أسامة عبدالرؤف، أنه قد قام بإجراء زيارة إلى المستشفى التي بها الطلاب من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية، ولفت “أنه يوجد طالب من الأربعة المصابين حالته غير مستقرة”.

ويجدر هنا الإشارة إلى تعرض أربع طلاب لحالات إغماء، بعد أن تناولوا وجبة العشاء في المدينة الجامعية بالأزهر القائمة في محافظة أسيوط.

قام رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، بإجراء اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء بنائب شؤون الوجه القلبي الدكتور أسامة عبدالرؤوف من أجل الاطمئنان على حالة الطلاب الأربعة الذين تعرضوا لحالة إغماء بعد أن تناولوا وجبة عشاء في المدينة الجامعة باسيوط.

أمر رئيس الجامعة، بإجراء تحقيق بشكل عاجل من أجل الكشف عن ملابسات تلك الواقعة، حتى يتسنى محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم، ومعاقبة المتسببين في تلك الواقعة عقوبة رادعة.

كما قرر رئيس جامعة الأزهر، إحالة الطبيب المختص باستلام الأغذية واللحوم إلى التحقيق، وأكد أنه “لا تهاون مع أى شخص يثبت تقصيره بأى صورة تؤثر على صحة أبنائه الطلاب”.

وأضاف “إن جامعة الأزهر تعاقدت على أجود الوجبات الغذائية، وهناك لجان دورية تُفاجئ المدن الجامعية، التى يصل عددها إلى أربعة وعشرين مدينة جامعية بالقاهرة، والأقاليم تستوعب ما يقارب من خمسة وثلاثين ألف طالب وطالبة”.

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