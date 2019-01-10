السيسي لـ«بومبيو»: مصرون على دحر الإرهاب.. وتعزيز التعاون مع أمريكا

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 10 يناير من العام الحالي 2019 ، مايك بومبيو ، وزير الخارجية الأمريكي ، وذلك بحضور السفير سامح شكري ، وزير الخارجية ، واللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات العامة.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بوزير الخارجية الأمريكي ، ونقل تحياته للرئيس ترامب ، كما أكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين ، وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما ، لدورها المحوري في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط ، والتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

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بدوره ، نقل وزير الخارجية الأمريكي تحيات الرئيس ترامب للرئيس السيسي ، كما هنأه بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في وقت واحد ، ما يعكس جهود مصر لتدعيم المبادئ الراسخة من تآخٍ وتعايش ، كما أشاد بجهود السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر ، ما تجلى في الطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر.

وتحدث بومبيو خلال اللقاء ، عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر ، وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن قضايا الشرق الأوسط ، في ضوء الثقل السياسي والريادة التي تتمتع بها مصر في محيطها الإقليمي ، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المنشود لشعوب المنطقة كافة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ، حيث أكد السيسي إصرار مصر حكومةً وشعبًا على مواجهة ودحر تلك الإرهاب وتقويض خطره أمنيًا وفكريًا ، لافتا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة لتدعيم هذه الجهود ، بينما أشاد وزير الخارجية الأمريكي بنجاح الجهود المصرية الحازمة والحاسمة في هذا الإطار خلال الفترة الماضية ، وأكد دعم بلاده لهذه الجهود ، حيث إن مصر تعد شريكا مركزيا في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود.

وشهد اللقاء مناقشة بعض الملفات الإقليمية ، بينها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن ، وجهود التوصل إلى تسوية سياسية لتلك الأزمات ، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية ، ويقوض تفشي الفوضى بها ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية ، ويوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها ، للحيلولة دون انتقالهم لدول أخرى في المنطقة.

واستعرض الجانبان كذلك ، مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام ، حيث أكد السيسي موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل ، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية ، كما أعرب عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ، لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.