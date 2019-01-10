وزير الخارجية الأمريكي: السيسي رمز لكل القيادات في الشرق الأوسط

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 10 يناير من العام الحالي 2019 ، مايك بومبيو ، وزير الخارجية الأمريكي ، وذلك بحضور السفير سامح شكري ، وزير الخارجية ، واللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات العامة.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رمز لكل الزعامات والقيادات في الشرق الأوسط.

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وخلال كلمة له بعنوان «قوة للخير.. الولايات المتحدة تنشط مجددا في الشرق الأوسط» في الجامعة الأمريكية، أضاف مايك بومبيو: «ننشد علاقة قوية مع السيسي ، ونرجوه أن يكون داعمًا للشعب المصري».

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء ، في زيارة إلى مصر ضمن جولته في عدد من دول المنطقة ، حيث تستمر جولته تشمل حتى 15 يناير الحالي ، وتشمل كذلك زيارة الأردن والعراق.