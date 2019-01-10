السيسي يبحث تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب مع مدير المخابرات اليوناني

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 10 يناير من العام الحالي 2019 ، يانيس روباتيس ، مدير عام جهاز المخابرات القومي اليوناني ، وذلك بحضور اللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات العامة.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أشاد خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر واليونان ، كما أكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون في مختلف المجالات ، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

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بدوره ، أعرب مدير المخابرات اليونانية ، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأكد كذلك حرص بلاده ، على توطيد علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات ، خاصة في ظل ما يربط البلدين والشعبين من علاقات تاريخية وممتدة ومصالح مشتركة ، إضافة إلى دور مصر المحوري والمهم في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

كما تناول اللقاء كذلك ، عددا من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك ، حيث شهد استعراض سبل تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة ، وأيضا مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة ، خاصة جهود مكافحة الإرهاب.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكد استمرار جهود مصر للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط ، خاصة في إطار دعم سيادة الدول على أراضيها ، وترسيخ مؤسساتها الوطنية وتوفير الأمن لشعوبها.