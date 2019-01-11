الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 8 درجات

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جاءت توقعات خبراء الأرصاد، لطقس اليوم الجمعة، الموافق 11 يناير، أن يسود محافظات الجمهورية طقس شتوي بارد، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

كما توقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتمتد حتى محافظات شمال الصعيد، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

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وعن حالة البحرين، أظهرت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، الموافق 11 يناير على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 18

شبين الكوم 08 18

طنطا 07 17

دمنهور 07 16

الإسكندرية 06 16

بلطيم 06 17

مطروح 06 18

السلوم 04 18

سيوة 06 18

بورسعيد 07 17

دمياط 08 17

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 04 19

السويس 06 18

العريش 06 18

رفح 07 17

رأس سدر 09 18

نخل -01 15

نويبع 10 21

طابا 07 20

كاترين -03 12

الطور 08 19

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 22

الفيوم 06 18

بنى سويف 06 18

المنيا 05 18

أسيوط 06 19

سوهاج 06 20

قنا 06 20

الأقصر 07 21

أسوان 08 23

أبوسمبل 09 23

الوادي الجديد 10 20

شلاتين 13 24

أبو رماد 12 23

رأس حدربة 12 21

حلايب 13 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 32

المدينة 16 27

الرياض 09 19

المنامة 16 19

أبوظبي 17 24

الدوحة 15 22

الكويت 06 17

دمشق -01 11

بيروت 12 18

عمان 02 12

القدس 04 13

غزة 08 18

بغداد 03 14

مسقط 20 25

صنعاء 05 24

الخرطوم 18 34

طرابلس 09 14

تونس 05 11

الجزائر 04 09

الرباط 05 17

نواكشوط 14 28

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليومالجمعة، الموافق 11 يناير، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 06

اسطنبول 03 09

إسلام آباد 05 15

نيودلهي 09 20

جاكرتا 24 32

بكين -07 05

كوالامبور 23 33

طوكيو 01 10

أثينا 06 13

روما -02 10

باريس 03 07

مدريد -04 10

برلين 02 06

لندن 04 08

مونتريال -17 -03

موسكو -13 -10

نيويورك -05 03

واشنطن -02 04

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، قد أصدرت بيانًا أمس الخميس أبرزت فيه توقعاتها للطقس خلال ثلاثة أيام بدأت من الأمس وتستمر حتى الغد السبت.

حيث كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع نهاية يوم السبت المقبل سيكون هناك نشاط للرياح على أقصى الغرب، يمتد ليصل للداخل مع يوم الأحد، لافتًا إلى أنه قد يصل لحد العاصفة في الأماكن المكشوفة مع عودة فرص سقوط الأمطار على السواحل.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل فى هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تشهد استقرار نوعي في حالة الطقس خلال يومى الجمعة والسبت.

وأضاف مدير إدارة التحاليل ، أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد غدًا السبت بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية تساعد على عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعة أثناء النهار ولكن يظل الطقس شديد البرودة ليلا.

وناشد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل وفى الساعات المبكرة لبرودة الأجواء حيث يكون الطقس شديد البرودة بكافة الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار فى نهاية الفترة غربا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت فهي كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

الوجه البحرى والقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والغردقة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 27 درجة للعظمى 11 درجات للصغرى.