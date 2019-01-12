حقيقة إقرار زيادة على أسعار الأسمدة الزراعية الشتوية

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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تردد من أنباء عبر بعض من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة “بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإقرار زيادات على أسعار الأسمدة الزراعية الشتوية”.

قام المركز الإعلامي بالتواصل مع الجهة المسؤولة، وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء، وأشارت الوزارة “أنه لا صحة لأنباء إقرار زيادات على أسعار الأسمدة سواء الشتوية أو الصيفية، وأسعاره الأسمدة الزراعية ثابتة كما هي تمامًا في كافة الجمعيات الزراعية، والأسواق”.

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مُشددًة الوزارة “على أن ما يتردد في هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة قلق، وبلبلة وغضب المزارعين”، وأكدت الوزارة “أنها تعمل بشكل دائم، ومستمر من أجل توفير الأسمدة الزراعية لجميع المحاصيل الزراعية بكافة المحافظات المصرية”.

وأكدت الوزارة “أن أسمدة الزراعات الشتوية متوفرة بجميع الجمعيات الزراعية والأسواق، وأضافت “إن وزارة الزراعة تقوم بإدراج حملات مرورية على المناطق الزراعية من أجل إرشاد المزارعين بطرق التسميد والري الصحيحة خلال التقلبات الجوية، من أجل زيادة الإنتاج الزراعي، وتجنب تأثر الزراعات الشتوية بالتغيرات المناخية”.

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