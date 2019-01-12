حقيقة طرح الإسكان فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثماري

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أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري عن نفيه لما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن “اعتزام وزارة الإسكان طرح فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثماري”.

قام المركز الإعلامي بالتواصل مع الجهة المختصة، وهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت الوزارة “أنه لا صحة على الإطلاق لبيع فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثماري”.

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وأوضحت الوزارة “أن المشروعات التي تنفذها الدولة من أجل إعادة تسكين أهالي المناطق غير الآمنة تكون حصرًا عليهم، ولا يتم بأي شكل من الأشكال طرح فائض الوحدات للاستثمار، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة المصرية في تطوير العشوائيات”.

وأكدت وزارة الإسكان “أن مشروع روضة السيدة زينب، هو أحد المشروعات السكنية، التي يقوم على تنفيذها صندوق تطوير المناطق العشوائية لصالح السكان القاطنين في تلك المنطقة”، ولفتت الوزارة “إلى توفير إيجارات مؤقتة للسكان، بواقع ألف ومائتي جنيهًا مصريًا شهريًا، طوال فترة التطوير لحين الانتهاء من المشروع وإعادة التسكين”.

وأشارت الوزارة “إلى إن جميع المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية تتم بناءً على حصر، وأن أي مشروع يبدأ بإعداد خطة تنفيذية تبعًا لحصر المنطقة يتم على أساسها تحديد عدد الوحدات المطلوبة ويتم توفير الخدمات اللازمة لكل مشروع”.

وفى ذات السياق، أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على سعي الدولة المصرية الدؤوب من أجل توفير وحدات سكنية مناسبة لكافة المواطنين، وأشارت الوزارة “إلى أن المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة تغطى كافة احتياجات، وطلبات كافة الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج الدولة المصرية”.

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