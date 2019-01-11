تعرف على استعدادات “الصحة” للمرحلة الثالثة من مبادرة “100 مليون صحة”

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انعقد أمس الخميس، الموافق 11 يناير، اجتماعا ضم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد 7 من وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، لاستعراض والوقوف على مدى جاهزيتها، استعدادا لتنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس”سي” والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار: “100 مليون صحة “.

وخلال الاجتماع وجهت الدكتورة هالة زايد، وكلاء الوزارة السبع للمرحلة الثالثة بضرورة الوصول إلى الاعداد المستهدفة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمحافظين، والمجتمع المدني، لدعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة، مؤكدة على توفير كافة سبل الدعم من الوزارة لكافة المحافظات، بما يحقق النتائج المرجوه، مشيدة بما يتم تحقيقه فى المبادرة الرئاسية، والذى يعكس مدى وعي المواطنين اهتمامهم بالمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على أنفسهم وأسرهم، موضحة أنه تم فحص 26 مليون مواطن حتى الآن منذ إنطلاق المبادرة فى شهر أكتوبر الماضى.

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وفي نفس الصدد، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، سوف تنطلق فى الأول من مارس المقبل وتستمر حتى 30 أبريل 2019، وذلك فى 7 محافظات هى الوادي الجديد، و الجيزة، و الغربية، و الدقهلية، و الشرقية، و المنيا، وقنـــا، لافتًا إلى أنه سيتم تدريب الفرق الطبية المشاركة في المرحلة الثالثة مطلع اول شهر فبراير القادم.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الاجتماع الذي جمع بين الوزيرة وعدد 7 من وكلاء الصحة بالمحافظات، تناول تحديد اعداد الفرق الطبية والاشرافية وأماكن تواجدهم والنقاط المتحركة، وأماكن وحدات العلاج، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لهم، سواء للمستلزمات الطبية، أو اللوجستيات، والتغلب على أي تحديات فى تسجيل بيانات المواطنين ، فضلا عن تجهيزات أماكن تواجد الفرق الطبية، جسب المعايير المطلوبة من أجهزة كمبيوتر لإدخال البيانات وأماكن مريحة لانتظار المواطنين، وتوفير عدد كافى من كواشف المسح الخاصة بفيروس سي” ، بالإضافة إلى أجهزة الضغط والسكر.

وأوضح مجاهد خلا تصريح صحفي لها اليوم ، أن العمل مستمر في 88 نقطة ثابتة فى محافظات المرحلة الاولى لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وهي موزعة كالتالي:

18 نقطة مسح بمحافظة البحيرة، و 10 نقاط مسح بالإسكندرية، و 5 نقاط مسح ببورسعيد، و 10 نقاط مسح بالقليوبية، و14 نقطة مسح بأسيوط، و 5 نقاط مسح بمطروح، و 10 نقاط مسح بالفيوم، و11نقطة مسح بدمياط، و 5 نقاط مسح بجنوب سيناء.

وتابع:” استمرار تلك النقاط ياتى فى إطار الحرص الدولة على الوصول إلى كافة المواطنين ومسحهم، بما يضمن تلقيهم الخدمة الطبية بالمجان”.

وأضاف الدكتور أحمد مجاهد ، أنهفي إطار الجهود الطبية المبذولة في الحملة من قبل الوزارة فقد تم تخصيص 210 مراكز لعلاج الأمراض غير السارية ضمن حملة ” 100 مليون صحة ” للمرحلتين الاولى والثانية منها 39 مركزا بمحافظة القاهرة، و 11 مركزا بسوهاج، و 6 مراكز ببني سويف، و 12 مركزا بالمنوفية، و 6 مراكز بالبحر الاحمر، و 6 مراكز بالأقصر، و11 مركزا بكفر الشيخ، و 8 مراكز بالسويس، و 5 مراكز بشمال سيناء، و 6 مراكز بالإسماعيلية، و7 مراكز بأسوان، و 6 بجنوب سيناء، و 11 مركزا بأسيوط، و 19 مركزا بالبحيرة، و 7 مراكز بمطروح، و 17 مركزا بالإسكندرية، و 6 مراكز بالفيوم، و11 مركزا بالقليوبية، و مركزين ببورسعيد، و 15 مركزا بدمياط، فضلًا غن انه جاري تحديد مراكز علاج الأمراض غير السارية في محافظات المرحلة الثالثة، مؤكدا على أن جميع أدوية الأمراض غير السارية متوفرة في مراكز ومستشفيات الوزارة.

وفي نهاية حديثه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، أنه يجرى مراقبة أعمال الحملة داخليا و خارجيا من خلال قائمة الدكتورة هالة المؤشرات الخاصة بوزارة الصحة و السكان و أعضاء لجنة الفيروسات الكبدية و منسقي قطاع الرعاية الأساسية، مضيفًا أنه يتم تقييم الحملة “دوليا من خلال منظمة الصحة العالمية و صندوق تحيا مصر، وهذا من خلال متابعة أعمال الحملة بما يتناسب مع المعايير العالمية في عملية المسح.