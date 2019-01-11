انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

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كشف مصدر مطلع بشركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة نوهت عن قطع المياه عن عدة مناطق، غدًا السبت، لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وذكرت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، الموافق 11 يناير، إن المناطق المتضررة بقطع المياه هي: (تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف – مساكن الضباط – منطقه المصانع بعزبه زين – منطقه الملاء بعزبه الوالدة).

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وأوضحت الشركة، أن انقطاع المياه في تلك المناطق يرجع إلى تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع النصر للسيارات بوادي حوف لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال البيان،أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب ستتواجد بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.