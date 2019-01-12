رئيس الأركان: لابد من استكمال مسيرة القيادة ليستمر عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل

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قال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة تحتاج دائماً للاستعداد المستمر وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وشدد خلال كلمته على أن مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية كاملة وفقًا لأحدث النظم التقنية العالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال لقائه، عددا من القادة الجدد، نقل لهم خلاله تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهنأهم بتولي المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعد مسئولية كبرى وضعتها القوات المسلحة بين أيديهم.

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وتحدث الفريق محمد فريد مع القادة الجدد عن المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي، والموقف المصري الداعم لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حوارًا موسعًا مع القادة الجدد، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور في أذهانهم حول مختلف المجالات، وأكد على أهمية تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم مع ضرورة الحفاظ على كافة عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم، والعمل على توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

وأشار إلى ضرورة أن يتحلى القائد بالشجاعة والصدق والأمانة والاهتمام بكافة وسائل التدريب العملية التي تساعد على تحقيق المهام على الوجه الأكمل، مشددًا على ضرورة قيام القادة بالعمل على خلق جيل من الكوادر القادرة على تولى المهام واستكمال مسيرة القيادة ليستمر عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

ووجه رئيس الأركان، القادة الجدد، بضرورة المحافظة على الاستعداد القتالي العالي والانضباط العسكري واللياقة البدنية والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم القدامى لتظل القوات المسلحة دائمًا قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة الذي يصون السلام والتنمية، حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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