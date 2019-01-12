عواصف وأمطار وانخفاض درجات الحرارة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة ، غدا الأحد الموافق 13 يناير من العام الحالي 2019 ، على الأنحاء كافة ، تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق ، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الرؤية الأفقية ، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس ، كما تضطرب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، وذلك حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وزاد خبراء الطقس ، أن درجات الحرارة تنخفض غدا الأحد بشكل ملحوظ ، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، يكون مائل للبرودة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة في أثناء الليل.

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ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، أن الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ، بينما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها أيضا سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر ، أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، أن حركة البحرين تكون مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط فتكون غربية إلى شمالية غربية ، وتكون شمالية غربية على البحر الأحمر.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، غدا الأحد الموافق 13 يناير من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، الصغرى 8 درجات ، العظمى 15 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 6 درجات ، العظمى 15 درجة.

قنا ، الصغرى 8 درجات ، العظمى 17 درجة.

الأقصر ، الصغرى 8 درجات ، العظمى 18 درجة.

أسوان ، الصغرى 9 درجات ، العظمى 20 درجة.