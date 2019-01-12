السيسي يزور الأردن غدا لبحث المستجدات الإقليمية وتعزيز التعاون

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يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، غدا الأحد الموافق 13 يناير من العام الحالي 2019 ، زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية مدتها يوم واحد ، حيث يعقد خلالها جلسة مباحثات مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما يعقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية ، تتبعها أخرى موسعة ، يحضرها عدد من كبار المسؤولين وأعضاء وفدي البلدين ، وكذلك تشهد المباحثات استعراض عدد من مستجدات الأوضاع الإقليمية ، والتأكيد على الحرص المتبادل بين مصر والأردن لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات ، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين ، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

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