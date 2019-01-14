الرئيس السيسي يشدد بإنشاء مجمع مميكن بمحافظة الوادي الجديد

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء، وبحضور وزاري كبير.

وشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة إنشاء مجمع نموذجي مميكن بمحافظة الوادي الجديد يحتوى على المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى استمرار العمل على تقنين وتسوية التعديات على أراضي الدولة بالمحافظة لضمان الحفاظ على موارد الدولة، إلى جانب بحث التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للقضاء على مشكلة الاستهلاك المفرط للمياه من الآبار الجوفية في عملية الزراعة، إلى جانب دراسة طرق التحفيز للقضاء على قلة الأطباء بالمحافظات النائية بشكلٍ عام والوادي الجديد على وجه الخصوص.

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وصرَّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد على أن هذا الاجتماع يعتبر بداية لسلسة من الاجتماعات الدورية ستشمل كل المحافظات، وهذا في إطار حرص الرئيس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، إلى جانب إتاحة الفرصة للتفاعل بشكل مباشر وصريح مع الجهات المركزية للدولة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المحافظات في أداء مهامها والعمل على تذليل أية عقبات في هذا الاتجاه، إلى جانب تعزيز دور المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار ونقل نبض الحكومة في متابعتها لإدارة شئون الدولة.

وتحدث محافظ الوادي الجديد عن أبرز الإنجازات التي تم تنفيذها بالمحافظة منذ عام 2014 على العديد من مستويات البنية الأساسية، لا سيما المجال التعليمي، والذي شهد طفرة ملحوظة تمثلت في اتخاذ قرار إنشاء جامعة الوادي الجديد، وتأسيس ورفع كفاءة حوالي 253 مدرسة أدت إلى انخفاض كثافة الطلاب بالفصول إلى حد أقصى 30 طالباً لكل فصل. كما تم إنشاء وتطوير عدد كبير من الوحدات السكنية ومحطات المياه ومشروعات الصرف الصحي المتكامل، وكذا إقامة عدد من مشروعات توليد الكهرباء بالمحافظة، فضلاً عن إنشاء صوامع لتخزين القمح بكلٍ من الخارجة وشرق العوينات ومزارع للإنتاج الحيواني وتشجيع الاستثمار الزراعي ورفع كفاءة مجمع إنتاج التمور، بالإضافة إلى دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال من سكان المحافظة وإنشاء مركز لخدمة المستثمرين.

وأردف السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بتعزيز التنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية للنظر في إمكانية تنفيذ مقترحاتها وتلبية متطلباتها بعد دراستها بصورة كاملة، مؤكداً أن محافظة الوادي الجديد تعتبر إحدى المحافظات الواعدة وفرصها الاستثمارية المختلفة، خاصةً مع التطور الذي تشهده حالياً شبكة الطرق القومية لربط المحافظات ببعضها البعض.

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