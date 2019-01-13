الصحة: إضافة فحص الهيموجلوبين السكري لفحوصات مبادرة “100 مليون صحة”

Advertisements

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد ، الموافق 13 يناير، إن الدكتورة هالة الزايد، وجهت بإضافة فحص الهيموجلوبين السكرى “السكر التراكمى” للفحوص التى تشملها مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للمحتمل إصابتهم بالسكر.

وأضاف المصدر ، أن الفحص الجديد نهم للغاية لأنه يسهم فى الاكتشاف السريع للمصابين بالسكر وتقديم العلاج لهم بشكل فورى على نفقة الدولة أو التأمين الصحى الشامل.

Advertisements

وأكد المصدر المسئول، أن أدوية السكر متوفرة ويتم صرفها بشكل عاجل للمرضى، مشيرًا إلى أن مراكز العلاج تشهد تعاونًا ممتازًا منعًا لوجود أى قوائم للانتظار.

جدير بالذكر أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، قد اجتمعت أمس مع سبعة من وكلاء الوزارة في محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة، وأصدرت توجيهاتها بضرورة الوصول إلى الاعداد المستهدفة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمحافظين، والمجتمع المدني، لدعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة، مؤكدة على توفير كافة سبل الدعم من الوزارة لكافة المحافظات، بما يحقق النتائج المرجوه، مشيدة بما يتم تحقيقه فى المبادرة الرئاسية، والذى يعكس مدى وعي المواطنين اهتمامهم بالمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على أنفسهم وأسرهم، موضحة أنه تم فحص 26 مليون مواطن حتى الآن منذ إنطلاق المبادرة فى شهر أكتوبر الماضى.

وفي نفس الصدد، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، سوف تنطلق فى الأول من مارس المقبل وتستمر حتى 30 أبريل 2019، وذلك فى 7 محافظات هى الوادي الجديد، و الجيزة، و الغربية، و الدقهلية، و الشرقية، و المنيا، وقنـــا، لافتًا إلى أنه سيتم تدريب الفرق الطبية المشاركة في المرحلة الثالثة مطلع اول شهر فبراير القادم.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الاجتماع الذي جمع بين الوزيرة وعدد 7 من وكلاء الصحة بالمحافظات، تناول تحديد اعداد الفرق الطبية والاشرافية وأماكن تواجدهم والنقاط المتحركة، وأماكن وحدات العلاج، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لهم، سواء للمستلزمات الطبية، أو اللوجستيات، والتغلب على أي تحديات فى تسجيل بيانات المواطنين ، فضلا عن تجهيزات أماكن تواجد الفرق الطبية، جسب المعايير المطلوبة من أجهزة كمبيوتر لإدخال البيانات وأماكن مريحة لانتظار المواطنين، وتوفير عدد كافى من كواشف المسح الخاصة بفيروس سي” ، بالإضافة إلى أجهزة الضغط والسكر.