تعرف على توقعات خبراء الأرصاد لطقس اليوم الأحد

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية نشرتها الدورية حول أحوال الطقس في محافظات الجمهورية المختلفة، وبيان درجات الحرارة في مصر وعواصم الدول العربية وبعض عواصم الدول الأجنبية.

وحسب النشرة، جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد ، الموافق 13 يناير، طقس بارد على السواحل الشمالية للبلاد ، ويمتد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كذلك يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية.

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وحول نشاط الرياح، توقع الخبراء أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أما بخصوص حالة البحرين، فأنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية يقدم إليكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 13 يناير، على محافظات مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 08 15

شبين الكوم 07 15

طنطا 07 16

دمنهور 07 16

الإسكندرية 06 15

بلطيم 08 16

مطروح 06 16

السلوم 06 15

سيوة 03 17

بورسعيد 09 17

دمياط 08 16

الزقازيق 06 16

الإسماعيلية 06 16

السويس 08 16

العريش 03 18

رفح 04 17

رأس سدر 10 18

نخل 03 16

نويبع 15 20

طابا 10 19

كاترين 04 12

الطور 07 18

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 12 20

مرسى علم 13 21

الفيوم 08 16

بني سويف 07 15

المنيا 07 16

أسيوط 08 15

سوهاج 08 16

قنا 08 17

الأقصر 08 18

أسوان 09 20

أبوسمبل 10 20

الوادي الجديد 05 19

شلاتين 16 27

أبو رماد 14 26

راس حدربة 15 24

حلايب 16 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 13 يناير على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 28

المدينة 16 27

الرياض 10 20

المنامة 16 21

أبوظبي 15 24

الدوحة 14 22

الكويت 10 17

دمشق 01 10

بيروت 12 17

عمان 04 13

القدس 06 15

غزة 10 20

بغداد 02 14

مسقط 17 24

صنعاء 06 24

الخرطوم 16 33

طرابلس 08 14

تونس 06 13

الجزائر 04 10

الرباط 05 17

نواكشوط 15 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 13 ينايرعلى عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 06

اسطنبول 03 09

إسلام أباد 04 15

نيودلهي 08 21

جاكرتا 24 30

بكين 04- 06

كوالامبور 24 32

طوكيو 01 07

أثينا 04 11

روما 01- 10

باريس 04 09

مدريد 05- 06

برلين 02 06

لندن 04 10

مونتريال 13- 08-

موسكو 10- 08-

نيويورك 01- 04

واشنطن 02- 03