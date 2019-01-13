تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع جامعة الدول العربية لمدة ٣ سنوات

Advertisements

أعلن مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، إنه نظرا لإغلاق شارع جامعة الدول العربية لمدة ثلاث سنوات خلال الفترة المقبلة، بسبب إجراء أعمال الحفر الخاصة بإنشاء محطة مترو جامعة الدول، لتكون ثالث محطة تستغرق سنوات عديدة ﻹنشائها بمنطقة المهندسين، سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية بالمنطقة منعًا للزحام.

وأوضح المصدر، أن تلك التحويلات المرورية التى تم اقتراحها قبل غلق شارع جامعة الدول العربية، ستكون للقادم من نفق وادى النيل باتجاه شارع جامعة الدول العربية الدخول يمينًا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية، والقادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جزيرة العرب الدخول يمينًا من شارع شهاب ثم يسارًا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب.

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن على القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز بأمكانه الدخول يسارا لشارع على عبدالحليم البهى أول مخرج النفق، ثم يمينا بشارع محمود بدر الدين وصولا لشارع الحجاز، أما القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه نفق وادى النيل فعليه أن يسلك الدخول يسارا اتجاه شارع جزيرة العرب ثم يمينا لشارع لبنان ثم يمينا بشارع شهاب وصولا لشارع ونفق وادى النيل.

وأكد المصدر، أنه حرصا من الوزارة على راحة المواطنين، قامت وزارة الداخلية بتجهيز غرف عمليات بالمرور لمتابعة حركة السيارات، لمنع الزحام بالطريق إلى حين توجه المركبات للطرق البديلة، مع مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة ونشر العلامات الإرشادية والطواحين الهوائية لتوجيه المركبات للطرق الجديدة.