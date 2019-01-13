الإسكان: بدء تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية يوينو المقبل

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أعلن المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اليوم الأحد، الموافق 13 يناير، عن موعد تسليم المرحلة الأولى من وحدات الحي السكني “R3” بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث سيكون بداية من شهر يونيو المقبل.

وأوضح عباس في تصريح صحفي، أن هيئة المجتمعات العمرانية، قد انهت 50% من مرافق المرحلة الأولي بالعاصمة الإدارية والتي تبلغ مساحتها نحو 40 ألف فدان.

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وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بالوحدات، مضيفًا أن حاليا يجرى تنسيق الموقع وزرع “اللاند سكيب” والزراعات وتجهيز الأرصفة والإضاءة.

وتابع عباس: إن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية كانت طرحت المرحلة الأولى من مشروع “كابيتال ريزيدانس” بالحي السكني r3، واقع 2048 وحدة سكنية، بسعر موحد للمتر بـ11.500 جنيه، بخلاف نسب التميز، بمساحات تتراوح بين 100 متر وحتى 180 مترا كاملة التشطيبات، وتم الحجز إلكترونيا دون قرعة يدوية.

وكان أقل سعر سجلته وحدة سكنية في المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية، هو مليون و400 ألف جنيه، بينما يتجاوز سعر أعلى وحدة 2 مليون و100 ألف جنيه.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت قد فتحت باب الحجز بشقق العاصمة الإدارية الجديدة، في يولية الماضي، حيث تم طرح نحو 2048 وحدة بمساحات تتراوح من 130 وحتى 180 متر مربع..

أسلوب سداد الوحدات المطروحة كان بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد، كما تمتع الحاجزين بنسبة خصم خاص عند السداد الفورى، وتضمنت أنظمة السداد بالتقسيط على فترات ممتدة.

تجدر الإشارة إلى أن الأحياء السكنية التي سيتم تسليم الوحدات السكنية بها، هي عبارة عن منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.