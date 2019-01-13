العاصفة الترابية تتسبب في إغلاق حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات

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صرح الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بوزارة الزراعة، إنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد اليوم الأحد، الموافق 13 يناير، فقد تقرر إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة بالإضافة لإغلاق حدائق الحيوان الإقليمية الأخرى بالمحافظات، الإقليمية بالمحافظات وحديقة حيوان الجيز.

هذا وتعد حديقة الحيوان بالجيزة هي أكبر حديقة حيوان بمصر، وقرار إغلاقها بسبب سوء الجوية والعاصفة الترابية، هو تخوفًا من أى ضرر قد يصيب المواطنين أو الحيوانات.

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وأوضح رئيس حدائق الحيوان، أنه تم غلق باب التذاكر فى الساعة الثانية ظهرا ، كما تم إخلاء الحديقة كإجراء احترازى، خوفا على المواطنين، وتفشي الأضرار الصحية التى تؤثر على الحيوانات بالسلب، بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، مع الوضع في الاعتبار أنه من الممكن إغلاق الحدائق فى حالة شدة موجة العاصفة الترابية خلال الأيام المقبلة.

ومن ناحيته، أكد محمد رجائى، أن حديقة حيوان بالجيزة قد اتخذت جميع الإجراءات الاحتياطية، تحسبًا من أضرار العاصفة الترابية ومنها: فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأرضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، هذا فضلا عن استمرار المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، إضافة إلى عمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق ولا توجد آثار سلبية على جميع الحيوانات المتواجدة بالحدائق.