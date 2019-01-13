الأرصاد: رياح شديدة تصل إلى حد العاصفة تستمر حتى الأربعاء المقبل.. وحذاري الخروج لمرضى الصدر

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أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق ١٣ يناير، أن طقس البلاد يشهد حالة من عدم الاستقرار، مضيفًا أن الأحوال الجوية السيئة التي تضرب مختلف المحافظات سوف تستمر حتى الأربعاء المقبل.

حيث كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سوف يستمر حتى الأربعاء المقبل، وستكون رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة .

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وأشار الدكتور أحمد عبدالعال إلى أن النشاط المكثف للرياح المحملة بالأتربة يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، كذلك يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

ورغم تلك الأجواء الجوية المتقلبة، إلا أن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضح أنه من المتوقع أن تشهد البلاد هدوء نسبى فى سرعات الرياح يوم غدا الاثنين على أن يعاود النشاط مرة آخر يومى الثلاثاء والأربعاء، ولكن يصاحب ذلك الاستقرار النسبي انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الانحاء عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 – 4 درجات ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ويكون مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح عبد العال، أن الرياح مصدرها كتلة هوائية باردة قادمة من جنوب القارة الأوروبية مرت بالصحراء وتحملت بالرمال والأتربة.

ولهذا حذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية مرضى حساسية الصدر والجهاز التنفسي، من الخروج في تلك الأجواء التي من شانها تعرضهم للخطر ، وأن من توجب عليه الخروج عليه بلبس الكمامة حتى لا يشعر بضيق تنفس، ومراجعة الطبيب الخاص بهم.

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع أن تتكاثر أيضا السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة تليفزيونية، أن القاهرة تشهد غدا تراجعا طفيفا فى نشاط الرياح ولكن تعود مرة أخرى الثلاثاء، مؤكدا سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال ووسط سيناء ومدن القناة وتصل خفيفة إلى القاهرة.

وجاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدًا الإثنين، أن يسود طقس بارد على كافة الأنحاء، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة، كما يتسبب نشاط الرياح في اضطراب الملاحة البحريةو انخفاض الرؤية الأفقية وزيادة الإحساس بالبرودة، كما تتساقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

وأطلق خبراء الأرصاد الجوية تحذيراتهم للصيادين من اضطراب الملاحة البحرية فى البحرين الأبيض والأحمر، داعين لتوقف حركة الصيد خلال الموجة الحالية.

توقعات خبراء هيئة الأرصاد لدرجات الحرارة يوم الإثنين الموافق 14 يناير.



– درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الشرقية من 16 إلى 17

– درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الغربية من 15 إلى 16

– درجات الحرارة بالوجه البحرى والقاهرة من 16 إلى 17

– درجات الحرارة بشمال الصعيد من 16 إلى 17

– درجات الحرارة بجنوب الصعيد من 19 إلى 20

– درجات الحرارة بجنوب سيناء من 20 إلى 21