القومية للأنفاق تطرح ماكينات جديدة لصرف تذاكر المترو آليا

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صرحت “الهيئة القومية للأنفاق” عن تركيب ماكينات “V.T.M” من أجل استخراج تذاكر المترو بطريقة آلية في المحطات الجديدة، وبالتحديد في الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وهي محطات “هارون، ألف مسكن، نادي الشمس”، كمرحلة أولى من تركيب الماكينات الخاصة باستخراج تذاكر المترو بطريقة آلية، والتي سوف تفتتح خلال الأيام القليلة القادمة.

أعلن رئيس الإدارة المركزي للتخطيط في الهيئة القومية للأنفاق المهندس طارق أبو الوفا “إن الهيئة القومية للأنفاق قد انتهت، من تركيب الدفعة الأولى من ماكينات الـ V.T.M التي تم إقامتها في المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو، والتي من المنتظر افتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة”.

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وأوضح “أن تلك الماكينات سوف يتم استخدامها من قبل ركاب خطوط المترو من أجل استخراج التذاكر بطريقة آلية بدلًا من الوقوف في شبابيك تذاكر المترو، حيث تعمل تلك الماكينات بواسطة البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك”.

وأضاف “أنه جرى التعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية من أجل توريد تلك الماكينات، إلى جانب توريد البوابات الإلكترونية الخاصة بالدخول والخروج من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من محطة هارون حتى محطة النزهة بمصر الجديدة”.

7 معلومات هامة عن الماكينات استخراج تذاكر المترو بطريقة آلية

قامت “الهيئة القومية للأنفاق” بالتعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية من أجل توريد خمسين ماكينة V.T.M، التي تقوم باستخراج تذاكر المترو بطريقة آلية، ويوضح موقع مصر 365 أهم سبعة معلومات عن الماكينات الجديدة لاستخراج تذاكر المترو، وهي كالتالي:

تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق مع أحد الشركات الفرنسية من أجل توريد خمسين ماكينة لاستخراج تذاكر المترو بطريقة آلية. الماكينة الجديدة الـ V.T.M تشبه ماكينات الصراف الآلي. سوف يتم تركيب المرحلة الأولى من الماكينات الخاصة باستخراج تذاكر المترو بطريقة آلية في المحطات الجديدة بالخط الثالث من محطة هارون حتى محطة نادي الشمس. يتم استخدام الماكينات الجديدة من أجل استخراج تذاكر المترو بطريقة آلية، من أجل التسهيل على الركاب في الحصول على التذاكر بدلًا من الوقوف على شبابيك التذاكر. تعمل الماكينات استخراج تذاكر المترو باستخدام الكروت الائتمانية الصادرة من البنوك. يتم تشغيل الماكينات الجديدة مع افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط المترو الثالث. الماكينات الجديدة تعمل على استخراج تذاكر الرحلة الواحدة بطريقة آلية، لشحن الكارت الذكي.

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