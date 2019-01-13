إجراءات عاجلة من الحكومة بسبب سوء الأحوال الجوية

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صرحت “وزارة التنمية المحلية” عن تشكيل غرفة عمليات مركزية التابعة لها، سوف تقوم على بالتعاون والتنسيق مع “غرفة العمليات” في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة في حالة وقوع أي طوارئ أو عواقب بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها الدولة المصرية خلال الوقت الراهن.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير للمعرفة والعلوم الدكتور خالد قاسم، في تصريح له اليوم “أنه تم رفع حالة الاستعداد بكافة غرف العمليات القائمة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، تحسبًا لوقوع أي طارئ لمواجهة أي تداعيات تسفر عن سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد خلال الوقت الراهن”.

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ولفت “إلى أن هناك تعاون وتنسيق بشكل تام مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية للتنسيق واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في حالة وقوع أي طارئ أو عواقب، تسفر عنها سوء الأحوال الجوية خلال الوقت الراهن”.

وشدد الدكتور خالد قاسم “أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق من “حماية مدنية، وإسعاف، وتشكيل وحدات طوارئ وتدخل سريع”، إلى جانب استعداد المرافق العامة مثل “مرافق الكهرباء، والغاز، والصرف الصحي” لتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين في حالة حدوث أي أعطال.

ولفت “إلى أن هناك تعاون وتنسيق كامل مع هيئة الأرصاد الجوية من أجل تدارك أحوال الطقس السيئة خلال الوقت الراهن”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن خبراء الأرصاد الجوية قد أعلنوا عن توقعاتهم عن طقس اليوم الأحد، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء التي تكون مثيرة للأتربة والرمال، وتصل في بعض المناطق إلى حد العاصفة، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، مع زيادة الإحساس ببرودة الجو، وسوف تؤدي إلى الأحوال الجوية إلى اضطراب حركة “الملاحة البحرية” في البحر الأبيض المتوسط، ,البحر الأحمر.

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